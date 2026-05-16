Drake lanza tres álbumes simultáneos y reaviva su rivalidad con Kendrick Lamar

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El rapero canadiense publicó tres discos en un solo día, sumando 43 canciones y 149 minutos de música, en una jugada que coincide con el regreso de su polémica disputa contra Kendrick Lamar. Los nuevos proyectos, Iceman, Habibti y Maid of Honour, incluyen colaboraciones de alto perfil y continúan la ofensiva lírica de Drake contra su rival.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/05/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 16/05/2026 09:35 AM.