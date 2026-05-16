Drake lanza tres álbumes simultáneos y reaviva su rivalidad con Kendrick Lamar

Drake sorprendió a sus seguidores este viernes al lanzar simultáneamente tres álbumes —Iceman, Habibti y Maid of Honour—, un total de 43 canciones que representan el mayor lanzamiento de su carrera. Con 149 minutos de música, los discos cuentan con la participación de artistas como Future, 21 Savage, Central Cee, Sexxy Red y Popcaan.
El movimiento llega después de que el rapero canadiense mantuviera un bajo perfil tras el enfrentamiento con Kendrick Lamar en 2024, cuando el estadounidense lanzó Not Like Us, una canción que alcanzó el éxito internacional y se interpretó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025. En respuesta, Drake ha retomado la disputa con varias pistas que atacan directamente a Lamar, entre ellas 1 AM In Albany, Make Them Pay y Make Them Remember, en las que el artista se burla de la estatura del rapero de Compton.
Además de Lamar, Drake dirige sus críticas a otras figuras del hip‑hop como Jay‑Z, J. Cole, Pusha T y A$AP Rocky, e incluso al legendario jugador de baloncesto LeBron James. La rivalidad, que se intensificó en la primavera de 2024, culminó con la demanda de difamación que Drake presentó contra su propio sello discográfico; la demanda fue desestimada y la apelación sigue pendiente.
Según Peter A. Berry, periodista musical de XXL y Complex, “la derrota que Drake sufrió ante Kendrick Lamar en un escenario nacional e internacional es probablemente la mayor que haya sufrido un rapero”. Desde entonces, los éxitos de Drake se han limitado a sencillos como Nokia y What Did I Miss?, que alcanzaron el número 2 en la lista Billboard Hot 100.
Con los tres álbumes, Drake no solo amplía su catálogo, sino que también reafirma su posición en la guerra de palabras que ha captado la atención del público y la crítica, dejando abierta la próxima jugada en esta contienda musical.