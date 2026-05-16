Julieta Venegas rinde homenaje a sus raíces con el álbum Norteña y el libro Memorias del comienzo

Tras tres años de gestación, Julieta Venegas presentó este lunes su nuevo proyecto discográfico titulado «Norteña», un álbum de 12 canciones que rinde homenaje a sus raíces mexicanas y que incluye colaboraciones con artistas como Yahritza y su Esencia, Bronco, Natalia Lafourcade y El David Aguilar.
El lanzamiento del disco coincidió con la publicación del libro «Memorias del comienzo», obra que surgió mientras la cantante residía en Argentina componiendo para el álbum. En sus páginas, Venegas narra el proceso creativo, la nostalgia por México y la necesidad de reconciliar decisiones personales que, según ella, no siempre coincidían con lo que otros esperaban de ella.
En una entrevista, la artista explicó que el proyecto se convirtió en una “memoria” al reconocer que la distancia geográfica la hacía extrañar su tierra natal. La escritura del libro le permitió “descubrirse como lectora y compositora”, reforzando la idea de que la música es su territorio más familiar.
El álbum también destaca por su producción sonora: Venegas incorporó un cuarteto de vientos y la requintista Gaby Romero, de La Paz, como parte de su nuevo grupo musical. La portada, capturada por su hermana Ivonne en una laguna salada de Baja California, simboliza la sequía y el renacer que la artista asocia a este trabajo.
Para cerrar la presentación, la cantante anunció su próximo concierto el 17 de junio en el Auditorio Nacional, donde interpretará el repertorio de «Norteña» y algunos de sus clásicos, ofreciendo al público una muestra de su intimidad y valentía artística.