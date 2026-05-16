Julieta Venegas rinde homenaje a sus raíces con el álbum Norteña y el libro Memorias del comienzo

...

Después de tres años de trabajo, la cantautora Julieta Venegas lanza su nuevo disco «Norteña», una travesía musical que celebra su identidad mexicana, y simultáneamente publica el libro «Memorias del comienzo», una crónica íntima de su proceso creativo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/05/2026 09:24 AM.
En Espectáculos y editada el 16/05/2026 09:43 AM.