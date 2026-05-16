Pedro Pascal declara a México favorito para ganar el Mundial 2026

Pedro Pascal, la estrella de *The Mandalorian*, sorprendió a la audiencia al proclamar que México será el próximo campeón del Mundial 2026. La afirmación, hecha durante la presentación de la nueva entrega de la serie, se difundió rápidamente en redes sociales, generando tanto júbilo como escepticismo entre la comunidad latina y los seguidores del fútbol mexicano.
El actor chileno‑estadounidense, conocido por su afinidad con la cultura mexicana, respondió sin vacilar a la pregunta de una reportera sobre quién ganaría el torneo: “México”. La declaración, breve pero contundente, se convirtió en el tema central de la conversación en línea, donde los aficionados expresaron su entusiasmo y, al mismo tiempo, algunos críticos cuestionaron la autoridad del actor para opinar sobre fútbol.
Más que una simple anécdota, el pronóstico de Pedro Pascal se ha convertido en símbolo del entusiasmo que rodea al fútbol mexicano en este ciclo mundialista. Con la cuenta regresiva en marcha, la afición espera que las palabras de la estrella internacional se transformen en realidad dentro de la cancha.