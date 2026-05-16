Pedro Pascal declara a México favorito para ganar el Mundial 2026

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En la alfombra roja de la presentación de la nueva entrega de *The Mandalorian*, el actor Pedro Pascal pronosticó que la Selección Mexicana se alzará con la Copa del Mundo 2026, desatando una ola de reacciones en redes sociales y reavivando la esperanza de los aficionados.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/05/2026 09:24 AM.
En Espectáculos y editada el 16/05/2026 09:42 AM.