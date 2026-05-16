Terry 'Geezer' Butler, cofundador de Black Sabbath, rescata a 1,500 beagles de laboratorios

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El bajista de Black Sabbath, junto a la cantante Debbie Gibson, entregó a cientos de beagles comprados a la granja de cría Ridglan Farms a refugios de adopción, poniendo fin a su uso en experimentos médicos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/05/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 16/05/2026 09:34 AM.