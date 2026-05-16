Terry 'Geezer' Butler, cofundador de Black Sabbath, rescata a 1,500 beagles de laboratorios

El bajista y cofundador de Black Sabbath, Terry "Geezer" Butler, ha protagonizado una nueva cruzada, esta vez en defensa de los perros utilizados en experimentos médicos. En una emotiva jornada, Butler y la estrella pop Debbie Gibson sostuvieron en brazos a varios de los 1,500 beagles que fueron adquiridos por organizaciones activistas para sacarlos de la granja de cría e investigación canina Ridglan Farms.
El acuerdo, firmado el mes pasado entre el Centro para una Economía Humanitaria (Washington, D.C.) y Big Dog Ranch Rescue (Florida), consistió en la compra de los perros a un precio no revelado. La operación se dio a conocer pocos días después de un violento enfrentamiento entre activistas y la policía frente a las instalaciones de Ridglan, donde se emplearon gases lacrimógenos y pimienta para dispersar a los manifestantes.
Los beagles fueron trasladados el martes a una protectora de animales, donde recibieron atención veterinaria, vacunación y cuidados básicos. Según Amy Good, directora de marketing de la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Dane, más de 1,300 personas ya manifestaron su interés en adoptar a los perros.
Los primeros mil canes fueron rescatados a principios de mes y se encuentran en refugios temporales gestionados por agencias colaboradoras de Big Dog Ranch Rescue. En octubre, Ridglan Farms aceptó renunciar a su licencia estatal de cría a partir del 1 de julio, como parte de un acuerdo para evitar procesos por maltrato animal grave. La empresa niega cualquier abuso, aunque un fiscal especial determinó que realizaba procedimientos oculares que violaban normas veterinarias.
Butler, quien asegura tener cinco perros y cinco gatos en su hogar, calificó el día como histórico y afirmó que “esto es solo el principio”. Gibson, quien debutó en 1987 con su álbum "Out of the Blue", manifestó su intención de acoger temporalmente y, posiblemente, adoptar a uno de los beagles.
Al ser preguntados sobre la posibilidad de colaborar en una canción dedicada a los perros, ambos se rieron y dejaron abierta la opción: “Tal vez”, dijo Butler, mientras sostenía a su propio beagle en el regazo.