Adriano Zendejas explica por qué dejó de convivir con su hermana Samadhi Zendejas

En una entrevista concedida el 18 de mayo de 2026, Adriano Zendejas, popularmente llamado “Maestro Shifu”, admitió que actualmente no mantiene contacto con su hermana Samadhi Zendejas, pese al cariño que aún le profesa. El motivo, según el actor, radica en diferencias personales vinculadas a su trabajo y al tipo de contenido que publica en plataformas digitales.
“Pues temas familiares, eh, no le gusta lo que hago y es muy respetable”, declaró con franqueza, señalando que la discordia se originó hace aproximadamente un año y se ha alimentado por la falta de tiempo y la distancia entre ambos.
Adriano subrayó que la relación siempre ha oscilado entre el amor y los desacuerdos intensos, y que, aunque la brecha se ha ampliado, no existe odio entre los hermanos. “Yo la amo, es superexitosa”, afirmó al referirse a la trayectoria de Samadhi, quien ha destacado en producciones como Mariposa de Barrio, Falsa identidad y Vuelve a mí.
El actor explicó que la raíz del conflicto está en la divergencia de enfoques respecto al contenido digital. Mientras él comparte aspectos cotidianos de su vida mediante transmisiones en vivo y publicaciones frecuentes, Samadhi no se siente identificada con ese estilo y, según Adriano, “no entiende un rollo de lo del stream”.
Esta diferencia ha repercutido también en la dinámica familiar. La madre de los Zendejas ha resentido la situación, y en su último cumpleaños no pudieron reunirse los tres hermanos debido a compromisos laborales y viajes.
A pesar de la distancia, Adriano dejó abierta la posibilidad de reconciliación. “Ojalá en un futuro se pueda arreglar”, concluyó, reiterando que el cariño entre los hermanos sigue presente.
Adriano Zendejas inició su carrera infantil en series como Atrévete a soñar, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, y ha ganado popularidad reciente por sus transmisiones en redes sociales. Por su parte, Samadhi Zendejas continúa consolidándose como actriz en televisión y plataformas digitales.