Adriano Zendejas explica por qué dejó de convivir con su hermana Samadhi Zendejas

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El actor Adriano Zendejas, conocido como “Maestro Shifu”, confirmó que mantiene una ruptura de comunicación con su hermana, la actriz Samadhi Zendejas, debido a diferencias sobre el contenido que comparte en redes y plataformas de streaming. Aseguró que no hay rencor, pero sí una distancia que se ha prolongado por más de un año, y manifestó su deseo de reconciliación futura.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/05/2026 08:31 AM.
En Espectáculos y editada el 18/05/2026 08:43 AM.