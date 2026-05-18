Javier Bardem denuncia la violencia y el machismo en la industria cinematográfica durante Cannes

Durante la presentación de El ser querido (The Beloved) en el Festival de Cannes, el actor español Javier Bardem utilizó la conferencia de prensa para lanzar un contundente ataque contra la violencia y el machismo que, según él, siguen arraigados en la sociedad y en la propia industria cinematográfica.
Bardem, ganador del Oscar por No Country for Old Men y figura recurrente del certamen, señaló que la "violencia actual es el síntoma de una educación heredada que urge erradicar", apuntando directamente a la cultura machista que persiste en España y en el mundo.
El actor, que se prepara para retomar su papel de Stilgar en Dune 3, destacó que la industria del séptimo arte debe asumir una responsabilidad social, promoviendo narrativas que cuestionen los estereotipos de la masculinidad frágil y fomenten la igualdad de género.
Su intervención se dio en el marco de la competencia oficial por la Palma de Oro, donde la película de Rodrigo Sorogoyen, dirigida por el galardonado cineasta español, busca consolidarse como una de las obras más relevantes del festival.
Las declaraciones de Bardem resonaron en redes sociales y medios internacionales, reavivando el debate sobre el papel de los artistas como agentes de cambio y la necesidad de transformar la educación y los valores culturales para erradicar la violencia de género.