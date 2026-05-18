Javier Bardem denuncia la violencia y el machismo en la industria cinematográfica durante Cannes

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En la alfombra roja del Festival de Cannes, el actor español Javier Bardem criticó la persistencia de la violencia y el machismo en la sociedad y la propia industria del cine, señalando la necesidad de una educación libre de esos prejuicios. Sus declaraciones coincidieron con la presentación de “El ser querido”, película de Rodrigo Sorogoyen que compite por la Palma de Oro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/05/2026 06:11 AM.
En Espectáculos y editada el 18/05/2026 06:27 AM.