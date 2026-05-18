Filtran lista de 14 posibles participantes de La Casa de los Famosos México 2026

Una lista de posibles concursantes para la próxima edición de La Casa de los Famosos México 2026 ha circulado en medios de espectáculo, según informó la periodista Martha Figueroa. La filtración, que coincide con datos de portales especializados, proviene de fuentes internas de la televisora encargada del programa.
Entre los 14 nombres destacados se encuentran figuras del entretenimiento mexicano como Daniela Luján, Susana Zabaleta, Consuelo Duval y Karina Torres, aunque la lista completa no ha sido divulgada oficialmente. La productora del reality, Rosa María Noguerón, ha mantenido la discreción sobre el elenco definitivo, aunque ha reiterado que la temporada 2026 mantendrá la fórmula de convivencia bajo vigilancia 24/7, retos semanales y nominaciones que culminan en una final de cinco participantes.
El programa, que combina la presencia de celebridades, influencers y personalidades del espectáculo, sigue generando conversación en redes sociales por sus alianzas estratégicas y los conflictos que se desarrollan dentro de la casa. El público decidirá, mediante votación, quién se alzará con el premio en efectivo al término de la competencia.
Se espera que la nueva temporada se estrene a finales de 2026, manteniendo la expectación de los seguidores y la atención de los medios ante la posible incorporación de nuevos rostros al elenco.