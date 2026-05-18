Filtran lista de 14 posibles participantes de La Casa de los Famosos México 2026

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Una filtración confirmada por la periodista Martha Figueroa revela los nombres de los 14 candidatos que podrían integrar la nueva temporada del reality, entre ellos Daniela Luján, Susana Zabaleta, Consuelo Duval y Karina Torres.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/05/2026 06:15 AM.
En Espectáculos y editada el 18/05/2026 06:23 AM.