Escena con pitón de “Euphoria” desata rechazo y debate sobre la representación de OF

El capítulo "Stand Still And See" de Euphoria, emitido por HBO el pasado domingo 18 de mayo, volvió a colocar a la serie en el centro de la polémica. La escena más comentada muestra a Cassie (Sydney Sweeney) luchando con una pitón blanca mientras lleva únicamente una tanga beige, una secuencia que los usuarios de redes sociales calificaron de "extraña" y "absurda".
Los comentarios en Twitter y TikTok fueron inmediatos: "¿Qué clase de trama es esta en Euphoria?", preguntó un seguidor; otro añadió "Estoy cansado de este tipo de historias". La reacción no se limitó al público general; creadoras de OnlyFans denunciaron ante Variety que la serie retrata de forma inexacta y estereotipada su labor, incluso mostrando contenidos que violarían las políticas de la plataforma.
En el mismo episodio, la trama de Cassie avanza: su manager y ex‑mejor amiga, Maddy (Alexa Demie), la lleva al club Silver Slipper para una sesión de fotos con la cantante Rosalía y la actriz Anna Van Patten. Posteriormente, Cassie recibe una oferta para protagonizar la serie LA Nights, cuyo showrunner, Patty (Sharon Stone), le exige eliminar su cuenta de OnlyFans. Tras una llamada fallida a su esposo Nate (Jacob Elordi), Cassie decide cerrar su perfil, pero pronto recibe un paquete de FedEx con el anular amputado de Nate, señal de la violencia que rodea a los personajes.
Paralelamente, la historia de Rue (Zendaya) se resuelve cuando entrega a su amiga Faye (Chloe Cherry) a la DEA, asegurando una mejora en su situación legal, y cierra el episodio con una imagen bíblica de un arbusto en llamas al borde de la carretera.
Las creadoras consultadas, como Sydney Leathers (en la plataforma desde 2017) y Maitland Ward (actriz y creadora con ingresos de seis cifras mensuales), criticaron la representación de OnlyFans como "ridícula, caricaturesca y contraria a las normas de uso". Ward señaló que vestir a una trabajadora sexual de "bebé" para contenido pornográfico perpetúa estereotipos dañinos y niega la moralidad de las creadoras.
Sam Levinson, creador de la serie, explicó a The Hollywood Reporter que buscaba "la otra capa de absurdo" para evitar quedar atrapado en la fantasía del personaje. Sin embargo, las críticas sostienen que la serie no toma en serio la complejidad del trabajo sexual y refuerza mitos de tráfico y abuso.
Los nuevos episodios de Euphoria continúan emitiéndose los domingos por HBO y HBO Max, y el cierre de temporada está programado para el 31 de mayo.