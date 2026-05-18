Escena con pitón de “Euphoria” desata rechazo y debate sobre la representación de OF

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El sexto episodio de la tercera temporada de “Euphoria” provocó una ola de críticas tras mostrar a Cassie (Sydney Sweeney) forcejeando con una pitón blanca mientras promociona su cuenta de OnlyFans, generando rechazo entre la audiencia y creadoras de la plataforma.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/05/2026 08:31 AM.
En Espectáculos y editada el 18/05/2026 08:51 AM.