J Balvin sorprende en el ring de la Arena Coliseo junto a Esfinge

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El cantante colombiano J Balvin se subió al ring de la Arena Coliseo durante una función del CMLL, donde recibió la máscara del luchador Esfinge y participó brevemente en una pelea escenificada. El episodio, parte de su gira “Ciudad Primavera”, se viralizó en redes y reafirma la atracción que la lucha libre ejerce sobre artistas internacionales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/05/2026 06:14 AM.
En Espectáculos y editada el 18/05/2026 06:37 AM.