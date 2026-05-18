J Balvin sorprende en el ring de la Arena Coliseo junto a Esfinge

En la noche del sábado 17 de mayo de 2026, J Balvin sorprendió al público de la Arena Coliseo de la Ciudad de México al incorporarse a una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). El reguetonero, que se encontraba de gira con su espectáculo “Ciudad Primavera”, fue invitado al ring por el luchador estelar Esfinge, quien le entregó su icónica máscara negra.
El artista, inicialmente oculto tras una máscara de Spiderman, fue descubierto por el presentador del programa, lo que provocó una ovación del público. Tras recibir la máscara de Esfinge, Balvin saludó a los asistentes y, en una breve intervención coreografiada, lanzó un golpe al abdomen de uno de los luchadores, desencadenando una reacción defensiva que animó aún más el ambiente festivo.
Este gesto se difundió rápidamente en redes sociales, sumándose a la lista de artistas internacionales que han asistido a funciones de lucha libre en México, como los integrantes de BTS (Jimin, Jin y Suga), Olivia Rodrigo y Corey Taylor de Slipknot.
La afición de Balvin por la lucha libre no es nueva; en 2023 recibió una máscara durante su concierto en el Palacio de los Deportes y la utilizó mientras interpretaba “Ritmo” con los Black Eyed Peas. Además, ha portado máscaras de leyendas como Dr. Wagner Jr. y ha expresado su cariño por México y por el equipo de fútbol Chivas en diversas entrevistas.
La aparición de J Balvin en la Arena Coliseo subraya el magnetismo que la lucha libre ejerce sobre visitantes de todo el mundo y refuerza la conexión cultural entre artistas internacionales y expresiones emblemáticas de la vida mexicana.