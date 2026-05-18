Actor de Better Call Saul, Russell Andrews, revela diagnóstico de ELA

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Russell Andrews, de 64 años, anunció su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) durante una entrevista en CNN, mientras su prometida Erica Tazel lo acompañaba. El actor explicó los síntomas iniciales, la falta de seguro médico y la posible relación con su historial de fútbol americano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/05/2026 01:47 PM.
En Espectáculos y editada el 19/05/2026 06:29 AM.