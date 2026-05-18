Actor de Better Call Saul, Russell Andrews, revela diagnóstico de ELA

Russell Andrews, conocido por su papel en la serie Better Call Saul, confirmó públicamente que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en otoño de 2025. El anuncio se realizó el sábado en el programa The Story Is with Elex Michaelson de CNN, en el marco del Mes de Concientización sobre la ELA, y contó con la presencia de su prometida, la actriz Erica Tazel.
Andrews, de 64 años, describió los primeros síntomas que surgieron durante la pandemia de COVID‑19, los cuales atribuyó inicialmente a un posible derrame cerebral. Señaló temblores frecuentes, sensación de nervios comprimidos en el cuello, dificultades motrices finas y caídas recurrentes de vasos y tazas. "Hubo momentos, hubo temblores. Pensé que tenía nervios comprimidos en el cuello y eran bastante frecuentes. No podía hacer cosas que normalmente hacía", declaró al canal.
El actor explicó que la pérdida de su seguro médico, tras tres años sin trabajar debido a la pandemia y a las huelgas de actores y guionistas de 2023, retrasó el diagnóstico. Al retomar su actividad laboral y recuperar la cobertura, acudió al hospital Cedars‑Sinai de Los Ángeles, donde una médica de atención primaria lo remitió a un neurólogo en apenas 15 minutos.
Andrews también mencionó que su historial de fútbol americano universitario podría estar vinculado a la enfermedad, aludiendo a la encefalopatía traumática crónica (ETC) como posible factor. "Parece que quizás la ETC puede ser una fuente de esto, aunque no lo sabremos hasta que todo haya terminado y puedan estudiar el cerebro", señaló.
Erica Tazel, de 49 años, relató que fue ella quien notó los cambios en la marcha y la velocidad de ejecución de tareas cotidianas de su pareja. "Había pequeñas cosas sutiles y yo tenía preguntas. Me decía: ‘Definitivamente algo está mal’", contó. Al recibir la noticia, Tazel respondió con una calma inusual: "Al menos ahora sabemos qué es, y todavía quiero ser tu esposa".
La pareja destacó el apoyo de la organización sin fines de lucro ALS Network, que les brindó contención y acceso a cuidados desde el diagnóstico. Además, viajaron a Washington D.C. para reunirse con legisladores y visibilizar la enfermedad.
La ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es un trastorno neurodegenerativo que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, provocando una pérdida progresiva del control muscular. No tiene cura y, según la Clínica Mayo, la esperanza de vida tras el diagnóstico oscila entre tres y cinco años, aunque algunos pacientes superan la década.
El caso de Andrews se produce meses después de la muerte del actor Eric Dane, quien falleció en febrero de 2026 por complicaciones de la misma enfermedad, menos de dos años después de su diagnóstico.