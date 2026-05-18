Muere Sammy Marrero, voz emblemática de la salsa puertorriqueña, a los 84 años

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El cantante puertorriqueño Sammy Marrero, reconocido por su trayectoria de más de cuatro décadas al frente de la orquesta La Selecta, falleció a los 84 años. Su hija Jennissa confirmó el deceso y autoridades y personalidades de Puerto Rico expresaron su pesar. Marrero deja un legado musical que marcó la historia de la salsa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/05/2026 04:14 PM.
En Espectáculos y editada el 19/05/2026 06:10 AM.