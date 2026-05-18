Muere Sammy Marrero, voz emblemática de la salsa puertorriqueña, a los 84 años

Sammy Marrero, la voz que durante 44 años representó a la legendaria orquesta La Selecta, falleció a los 84 años, según informó su hija Jennissa Marrero Morales. El cantante, ícono de la salsa puertorriqueña, murió en su domicilio sin que se haya divulgado la causa.
Desde su debut en la década de 1970, Marrero se consolidó como uno de los soneros más reconocidos del género. Su participación en La Selecta, dirigida por el fallecido Raphy Leavitt, le permitió interpretar éxitos como “Payaso”, “El buen pastor”, “Jíbaro soy” y “Soldado”, que siguen vigentes en la memoria colectiva de los amantes de la salsa.
Nacido el 16 de febrero de 1942 en el barrio El Cerro de Coamo, Puerto Rico, y criado en el barrio Pájaros Puertorriqueños de Bayamón, Marrero inició su carrera ganando el primer lugar en un concurso de aficionados en el Teatro Carmen de Bayamón. Más tarde formó parte de grupos como Trío Los Tempest, Conjunto Los Muchos y la agrupación de Andrés, Aníbal y Coco, antes de integrarse a La Selecta.
Tras la muerte de Leavitt en 2015, la orquesta se reconstituyó bajo la dirección de Armando Haddock y Edgard Nevárez, permitiendo que Marrero continuara su labor artística. En 2016 lanzó su carrera solista, destacándose con temas como “Yo soy Sammy Marrero” de Richie Viera. Sin embargo, durante cinco años estuvo impedido de interpretar canciones de Leavitt por un litigio con la familia del fallecido director.
La noticia del fallecimiento generó reacciones de autoridades y organizaciones culturales. La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, expresó su profundo pesar; el alcalde de Coamo, Juan Carlos García, calificó a Marrero como una de las voces más emblemáticas de la música tropical puertorriqueña; y la Fundación Nacional para la Cultura Popular lo recordó como “un hombre sencillo, de familia humilde, con un sentido de responsabilidad y lealtad intachables”.
Sammy Marrero deja una huella imborrable en la historia de la salsa, tanto por su inconfundible entonación como por su contribución al repertorio popular puertorriqueño, que seguirá inspirando a futuras generaciones de músicos y aficionados.