Shakira gana batalla legal contra Hacienda española y recupera 64 millones de dólares

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La Audiencia Nacional anuló la sanción fiscal impuesta a la cantante y ordenó la devolución de más de 55 millones de euros, al no comprobarse que residiera en España durante más de 183 días en 2011.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/05/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 18/05/2026 08:40 AM.