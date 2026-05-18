Shakira gana batalla legal contra Hacienda española y recupera 64 millones de dólares

La Audiencia Nacional, tribunal especializado en asuntos financieros, revocó la sanción fiscal contra la cantante colombiana Shakira y ordenó la devolución de 55,3 millones de euros, equivalentes a más de 64 millones de dólares, al concluir que la Agencia Tributaria no logró demostrar que la artista haya permanecido en España más de 183 días en el ejercicio fiscal de 2011.
El fallo, emitido este lunes, representa una victoria decisiva en la larga disputa entre Shakira y la Hacienda española, que había señalado a la intérprete como residente fiscal del país durante varios años, basándose en su relación con el exfutbolista Gerard Piqué y supuestos desplazamientos entre Barcelona, Bahamas y otros destinos.
En su comunicado, la cantante afirmó que “nunca hubo fraude” y denunció el trato recibido durante el proceso, añadiendo que espera que la resolución sirva de precedente para otros contribuyentes que enfrenten casos similares.
La sanción original incluía más de 24 millones de euros por el Impuesto sobre la Renta, cerca de 25 millones por una multa catalogada como “muy grave”, así como importes vinculados al Impuesto sobre el Patrimonio de 2011 y sus respectivas multas, a los que se sumarían los intereses legales.
Aunque la decisión cubre el año 2011, Shakira ya había llegado a un acuerdo con la fiscalía española en 2023 para evitar un juicio por presuntos delitos fiscales relativos a 2012, 2013 y 2014.
El caso ha trascendido la esfera tributaria, inspirando la serie televisiva “Celeste”, que retrata a una inspectora de Hacienda investigando a una estrella internacional de la música latina.
Con la resolución favorable, la artista se prepara para regresar a España con una gira de conciertos programada entre septiembre y octubre, marcando su primera presentación en el país desde 2018.
El episodio fiscal de Shakira se suma a otros casos de alto perfil que han involucrado a deportistas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes también fueron sancionados por la Agencia Tributaria española.