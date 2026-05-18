Participante de Survivor Grecia 2026 pierde una pierna tras accidente con lancha

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Stavros Floros, de 21 años, sufrió graves lesiones en ambos pies cuando una lancha lo alcanzó durante una pesca submarina en la isla Saona; se amputó la pierna izquierda y el programa fue cancelado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/05/2026 01:47 PM.
En Espectáculos y editada el 19/05/2026 06:26 AM.