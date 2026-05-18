Participante de Survivor Grecia 2026 pierde una pierna tras accidente con lancha

El reality show Survivor Grecia 2026 fue cancelado de forma definitiva después de que el participante Stavros Floros, de 21 años, perdiera la pierna izquierda a causa de un grave accidente en la isla Saona, República Dominicana.
El incidente ocurrió mientras Floros realizaba una actividad de pesca submarina, una de las tareas que los concursantes deben llevar a cabo para obtener alimentos. Una lancha de motor, aparentemente de giro turístico, se acercó demasiado a la zona donde él se encontraba y sus hélices alcanzaron ambas extremidades inferiores del joven.
El personal de producción auxilió al participante de inmediato y lo trasladó al hospital más cercano. Allí se determinó que las lesiones en el pie izquierdo eran irreparables, por lo que se procedió a amputar la pierna. El pie derecho, aunque gravemente herido, se encuentra en proceso de recuperación.
Tras varios días de hospitalización, Floros volvió a sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido de sus compañeros y del público. La publicación generó una avalancha de mensajes de cariño y buenos deseos por su pronta recuperación.
En respuesta al accidente, la producción del programa emitió un comunicado en sus redes oficiales informando sobre el estado de salud del participante y anunciando la cancelación definitiva de la edición griega del reality.
El caso ha reavivado el debate sobre las medidas de seguridad en los programas de supervivencia y la responsabilidad de los organizadores frente a incidentes de este tipo.