Violeta Isfel planea abrir museo dedicado a Antonella, ícono de “Atrévete a soñar”

La actriz Violeta Isfel, quien dio vida a la carismática Antonella en la exitosa telenovela juvenil “Atrévete a soñar”, reveló que está trabajando en la apertura de un museo dedicado al personaje y a la memoria del programa, que marcó la infancia de millones de mexicanos a finales de la década de 2000.
Isfel, quien ha diversificado su carrera entre teatro y televisión, explicó que la iniciativa surgió tras la sugerencia de un miembro de su equipo, quien le propuso conservar la indumentaria y objetos de la serie con un propósito más ambicioso: crear un espacio para los fanáticos y para la preservación del legado cultural del melodrama.
Durante su aparición en la alfombra roja de la obra “Crisis para principiantes”, la actriz respondió a los comentarios de usuarios de redes sociales que la instan a “soltar” la nostalgia, asegurando que dichos mensajes reflejan la incomodidad de quienes no comprenden el valor sentimental y simbólico de los objetos, como las botas y plumas que caracterizaron a Antonella.
El proyecto del museo se plantea como una exposición permanente que incluirá vestuario, guiones, fotografías y material audiovisual, y contará con la participación de otros actores y productores vinculados a la serie. Isfel subrayó que, pese a la controversia actual que rodea a Luis de Llano Macedo, creador y productor de “Atrévete a soñar”, el programa sigue siendo una referencia para una generación de artistas que continúan activos en la industria.
El museo, cuya ubicación aún no se ha confirmado, buscará no solo revivir la nostalgia, sino también ofrecer actividades educativas y talleres que analicen el impacto de la telenovela en la cultura popular mexicana.