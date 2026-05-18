Violeta Isfel planea abrir museo dedicado a Antonella, ícono de “Atrévete a soñar”

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La actriz Violeta Isfel, conocida por interpretar a Antonella en la telenovela infantil “Atrévete a soñar”, anunció su intención de crear un museo que preserve la memorabilia del personaje, a pesar de las críticas en redes sociales y la polémica alrededor del creador del programa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 18/05/2026 06:10 AM.
En Espectáculos y editada el 18/05/2026 08:27 AM.