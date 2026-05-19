ABC aprueba spin‑off de Grey’s Anatomy ambientado en Texas

ABC dio luz verde a la cuarta serie derivada del universo Grey’s Anatomy, que se desarrollará en un centro hospitalario rural del oeste de Texas, el último punto de atención médica antes de extensas zonas sin servicios sanitarios. Esta será la primera entrega de la franquicia que se sitúe fuera de la costa oeste y de grandes urbes, rompiendo el patrón de Private Practice y Station 19.
El proyecto, aún sin título definitivo, está co‑creado, guionado y cuenta con la producción ejecutiva de Shonda Rhimes, creadora de la serie original, y Meg Marinis, showrunner desde 2024. Entre los ejecutivos también participan Ellen Pompeo, protagonista y productora ejecutiva de la serie madre, y Betsy Beers, colaboradora habitual de Rhimes. La producción será a cargo de Shondaland y 20th Television.
La trama girará en torno a nuevos personajes que laboran en el hospital texano, aunque se contempla la aparición de figuras ya conocidas del universo, como Catherine Fox (Debbie Allen). Según Marinis, “expandir el universo de Grey’s Anatomy nos permite presentar relatos que mantengan el mismo corazón y emoción, ahora ambientados en mi estado natal, Texas”.
Se espera que la primera temporada conste de alrededor de nueve capítulos, siguiendo el modelo de lanzamientos de mitad de temporada que ABC ha adoptado recientemente. La serie compartirá el mismo bloque horario que la producción original: ambos programas se emitirán los jueves a las 22:00, después de 9‑1‑1 y 9‑1‑1: Nashville.
El anuncio llega en medio de ajustes presupuestarios de la cadena, que ha reducido el número de episodios de varias series, incluida la propia Grey’s Anatomy, que ha tenido 18 capítulos en sus dos últimas temporadas. ABC, por su parte, amplía su oferta de dramas con The Rookie: North y la renovación de sus series consolidadas.
Con esta nueva entrega, la franquicia suma su cuarto spin‑off, después de Private Practice (2007‑2013), Station 19 (2018‑2024) y la serie limitada Grey’s Anatomy: B‑Team (2018). A diferencia de los anteriores, el nuevo proyecto no parte de personajes ya establecidos en la serie madre, marcando una estrategia distinta para la expansión del universo.