ABC aprueba spin‑off de Grey’s Anatomy ambientado en Texas

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La cadena estadounidense ABC ha confirmado una nueva serie derivada de Grey’s Anatomy, ambientada en un hospital rural del oeste de Texas. Co‑creada y escrita por Shonda Rhimes y Meg Marinis, la producción contará con Ellen Pompeo y Betsy Beers como ejecutivas y se estrenará en la temporada 2026‑2027.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 12:04 PM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 08:14 AM.