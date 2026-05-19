Pedro Almodóvar triunfa en Cannes con 'Amarga Navidad' y genera polémica

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El aclamado director español se alzó con la Palma de Oro en el Festival de Cannes gracias a su nueva tragicomedia 'Amarga Navidad'. La película, que explora el bloqueo creativo de un escritor en un entorno volcánico, ha despertado tanto elogios como controversia por las declaraciones políticas de Almodóvar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 01:22 PM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 08:11 AM.