Arcángel responde a críticas por defender la colonización española

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El cantante urbano, conocido como Arcángel, reiteró su postura a favor de la colonización española durante una entrevista en redes sociales, sin ofrecer disculpas, lo que avivó la polémica entre usuarios latinoamericanos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 09:00 AM.
En Espectáculos y editada el 19/05/2026 09:06 AM.