Arcángel responde a críticas por defender la colonización española

El rapero puertorriqueño Arcángel, cuyo nombre real es Agustín Santos, volvió a ser el centro de la controversia tras responder en sus redes sociales a las críticas que recibió por un discurso pronunciado en el Movistar Arena, donde defendió la colonización española en América Latina.
En su publicación, el artista aclaró que su intención no era ofender a nadie, sino “resaltar la historia compartida entre España y América Latina”. Añadió que su mensaje siempre ha sido “desde el respeto y la unión, no desde la división”. Sin embargo, se abstuvo de presentar una disculpa formal a los sectores que consideran la colonización como un proceso de violencia y sometimiento.
Las declaraciones generaron una ola de reacciones en Twitter, Instagram y TikTok. Usuarios de México, Colombia, Perú y otros países latinoamericanos calificaron el discurso como revisionista y negacionista de los abusos cometidos durante la conquista. Algunos influyentes culturales y académicos pidieron al artista que retire sus comentarios y reconozca el daño histórico causado.
Por su parte, defensores de la postura de Arcángel argumentaron que el cantante buscaba “destacar los lazos culturales y lingüísticos que perduran” y que la crítica excesiva silencia el debate histórico.
Durante el concierto, Arcángel se detuvo para comentar la petición de varios grupos latinoamericanos que exigen una disculpa oficial de España por la colonización. El artista manifestó que “no es necesario que España se disculpe, pues la historia ya está escrita y debemos enfocarnos en el futuro”. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una defensa de la colonización.
El artista no ha anunciado planes de realizar una nueva declaración ni ha ofrecido una disculpa pública, manteniendo su posición de que el mensaje original fue “malinterpretado”.
El episodio ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los artistas al abordar temas históricos sensibles. Analistas de la industria musical señalan que, aunque la polémica podría afectar la percepción del público latinoamericano, la base de seguidores de Arcángel en el mercado urbano sigue siendo robusta.
Se espera que la discusión continúe en los próximos días, mientras la comunidad digital sigue dividida entre quienes exigen una retractación y quienes defienden la libertad de expresión del cantante.