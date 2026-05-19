"Así somos": Cazzu explota contra críticas a su cuerpo y revive guerra con Pati Chapoy

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Durante su concierto en el Auditorio José Faustino Ortiz de Domínguez en Querétaro, la cantante argentina Cazzu interrumpió el show para replicar los comentarios sobre su físico, imitando la voz de sus detractores y recordando a su público femenino la importancia de aceptar sus imperfecciones. El gesto se interpretó como una respuesta directa a las constantes críticas de la conductora mexicana Pati Chapoy y su programa Ventaneando, que han señalado repetidamente el vestuario y la presencia escénica de la artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 08:17 AM.
En Espectáculos y editada el 19/05/2026 08:46 AM.