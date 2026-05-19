Fallece Tom Kane, icónico actor de doblaje de "Las Chicas Superpoderosas"

El actor y locutor Tom Kane falleció a los 64 años, según informó su agencia mediante un comunicado publicado en Facebook. La noticia ha generado un profundo luto en la comunidad del doblaje y la animación, que reconoce su vasta trayectoria y la huella que dejó en personajes emblemáticos.
Kane, nacido en Kansas City, comenzó su carrera como locutor a los 15 años. Con el paso del tiempo, se consolidó como una de las voces más versátiles del medio, prestando su talento a series, películas y videojuegos de gran relevancia.
El fallecimiento de Tom Kane representa una gran pérdida para la industria del entretenimiento, que pierde a un profesional cuya voz acompañó a millones de espectadores en todo el mundo.