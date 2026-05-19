Fallece Tom Kane, icónico actor de doblaje de "Las Chicas Superpoderosas"

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El mundo del doblaje y la animación llora la pérdida de Tom Kane, reconocido por dar voz a personajes como el Profesor Utonium y Yoda. El actor, de 64 años, murió recientemente, según confirmó su agencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 08:12 AM.
En Espectáculos y editada el 19/05/2026 08:51 AM.