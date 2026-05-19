Hello Kitty tendrá película con Warner Bros y productores de Mohana y Red Notice para todo público

Hollywood se prepara para recibir a la mascota más famosa de Sanrio. New Line Cinema y Warner Bros. Pictures Animation han confirmado que Hello Kitty protagonizará su primera película animada, programada para estrenarse el 28 de julio de 2028 en salas de todo el mundo.
La cinta será dirigida por David Derrick Jr., conocido por su trabajo en Moana 2 y como artista de story en Raya and the Last Dragon, Encanto y The Lion King (2019), y por John Aoshima, veterano de la animación televisiva y cinematográfica que debutó como codirector en Ultraman: Rising de Netflix y cuenta con créditos en Gravity Falls y Kubo and the Two Strings.
El proyecto está bajo la producción de Beau Flynn (productor de Moana y Red Notice) y Ramsey Naito (de The Boss Baby), con la supervisión de Shelby Thomas en FlynnPictureCo.
El guion, actualmente en desarrollo, está a cargo de Jeff Chan, quien sustituyó a un equipo de escritores que incluyó a Dana Fox, Katie Dippold, Adam Sztykiel, Jenny Jaffe, Lindsey Beer y Tamara Becher‑Wilkinson. El tratamiento original fue elaborado por Robert Ben Garant y Thomas Lennon.
En cuanto a la trama, la película seguirá a Hello Kitty y sus amigos en una aventura diseñada para “todo tipo de públicos”, manteniendo el tono de amistad y ternura que ha caracterizado a la franquicia desde su creación en 1974 por Yuko Shimizu para Sanrio.
Warner Bros. Pictures será la distribuidora global, lo que garantiza una amplia difusión en más de 130 países, donde la marca ya comercializa alrededor de 50 000 productos diferentes.
El anuncio llega después de una década de gestiones. En 2015 Sanrio empezó a evaluar una adaptación cinematográfica y, en 2019, The Hollywood Reporter reveló que New Line y FlynnPictureCo. avanzaban en una versión en inglés que incluiría a otros personajes de Sanrio como Gudetama, My Melody y Little Twin Stars.
El fundador de Sanrio, Shintaro Tsuji, expresó su satisfacción por el proyecto, señalando que Hello Kitty “ha sido durante mucho tiempo un símbolo de amistad” y que la película “ampliará ese círculo de amistad en todo el mundo”.
La película llegará a los cines en un momento de alta actividad para FlynnPictureCo., que también tiene previsto el estreno de la versión en acción real de Moana el 10 de julio de 2026.