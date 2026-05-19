Hello Kitty tendrá película con Warner Bros y productores de Mohana y Red Notice para todo público

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New Line Cinema y Warner Bros. Pictures Animation lanzarán la primera película animada de Hello Kitty en 2028. Dirigida por David Derrick Jr. y John Aoshima, la cinta llegará a los cines el 28 de julio de 2028 y seguirá a la icónica gata en una aventura para todo público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 09:15 AM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 08:35 AM.