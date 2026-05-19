Imelda Tuñón se lanza al regional mexicano en medio de demandas de José Manuel Figueroa

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La cantante anuncia un giro musical hacia el regional mexicano mientras enfrenta una disputa judicial con José Manuel Figueroa, quien la acusa de difamación por supuestos abusos contra su hijo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 12:03 PM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 08:24 AM.