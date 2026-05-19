Kim Kardashian solicita indemnización simbólica de un euro tras el robo de 2016 en París

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En una audiencia civil en Francia, la empresaria Kim Kardashian pidió solo un euro como compensación por los daños y el trauma sufrido durante el violento asalto a su apartamento en 2016, mientras que otras víctimas del caso reclaman sumas mayores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 11:03 AM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 08:18 AM.