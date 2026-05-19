Kim Scott, exesposa de Eminem, arrestada dos veces en días por DUI

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Kimberly Anne Scott, exesposa del rapero Eminem, fue detenida en dos ocasiones en menos de una semana por conducir bajo los efectos del alcohol. Los incidentes, ocurridos en Michigan y en la zona metropolitana de Detroit, reavivaron la polémica sobre su turbulenta relación con el artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 01:23 PM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 08:04 AM.