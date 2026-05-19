Lupillo Rivera demandará a los creadores del video falso con IA que lo vincula a Ángela Aguilar

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El cantante Lupillo Rivera anunció acciones legales contra quienes difundieron un video generado con supuesta inteligencia artificial que lo relaciona con la familia Aguilar, calificándolo de contenido falso y difamatorio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 11:10 AM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 08:29 AM.