Lupillo Rivera demandará a los creadores del video falso con IA que lo vincula a Ángela Aguilar

El cantante de música regional mexicana, Lupillo Rivera, declaró que iniciará procesos judiciales contra los responsables de la difusión de un video manipulado mediante inteligencia artificial que lo vincula de forma difamatoria con la familia Aguilar.
El clip, que circuló en redes sociales y plataformas de video, muestra a un supuesto Emiliano Aguilar diciendo frases ofensivas y acusatorias dirigidas a Ángela Aguilar, insinuando que el cantante tendría “secretos” que podrían afectar su matrimonio. Lupillo Rivera compartió el material en su cuenta de Instagram, señalando que se trata de una falsificación tecnológica.
En un comunicado, el artista afirmó: “Esta madre es inteligencia artificial, se los garantizo. Voy a contratar a un abogado para protegerme de esa onda”. Añadió que la publicación provino del sitio Notichisme y que enviará una carta formal a sus administradores.
Rivera reiteró su respeto hacia la familia Aguilar, mencionando a Pepe Aguilar, Antonio Aguilar y a la propia Ángela, a quien describió como una artista con “talento espectacular”. “Nosotros siempre hemos respetado a toda la familia Aguilar. Dejen de atacar a Ángela; mejor escuchen su música”, concluyó.
El cantante solicitó que cesen las especulaciones y los ataques contra Ángela Aguilar, quien habría sido perjudicada por la difusión del video falso. La demanda buscará la eliminación del contenido, una indemnización por daño moral y la identificación de los responsables.
Este caso pone de relieve los retos legales que plantea la manipulación de imágenes y voces mediante inteligencia artificial en el ámbito del entretenimiento y la reputación personal.