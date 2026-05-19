Michel Castro revela tensiones entre Verónica y Cristian Castro tras escándalo en Ventaneando

...

Michel Castro, hijo menor de Verónica Castro, confirmó que la relación entre su madre y su hermano Cristian sigue marcada por enfrentamientos y reconciliaciones, pese a las ofensas públicas de la actriz en el programa Ventaneando. El conflicto se intensificó tras la ruptura de Cristian con Victoria Kühne, pero el vínculo afectivo persiste.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 08:15 AM.
En Espectáculos y editada el 19/05/2026 09:00 AM.