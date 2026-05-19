Michel Castro revela tensiones entre Verónica y Cristian Castro tras escándalo en Ventaneando

Michel Castro, el hijo menor de la icónica actriz Verónica Castro, declaró al periodista Edén Dorantes que la dinámica entre su madre y su hermano Cristian Castro continúa siendo tensa y cíclica, caracterizada por constantes discusiones y posteriores reconciliaciones. Según el joven, ambos poseen "carácter fuerte" que los lleva a pelearse, volver a hablarse y repetir el proceso, sin que exista un distanciamiento definitivo.
El último desencadenante de la fricción fue la ruptura de Cristian con Victoria Kühne, hija de amigos cercanos de Verónica. Michel explicó que la separación provocó "pena" en la familia y que su hermano necesita "ponerse un poquito las pilas" y mostrarse más serio. Aun así, subrayó que el cariño entre madre e hijo permanece intacto: "Mi mamá adora a mi hermano, mi hermano adora a mi madre, a lo mejor no se entienden tanto, no son tan afines".
En cuanto a la convivencia, Michel señaló que Cristian ya no visita frecuentemente a su madre debido a su agenda de giras, pero que cuando lo hace, mantiene el contacto. Asimismo, comentó que Cristian ha estado siempre en pareja y que la familia espera que encuentre una relación duradera.
Verónica Castro, por su parte, confirmó que la comunicación con Cristian está interrumpida tras la polémica pública, describiendo la situación como "aguas tibias, en stand‑by". La actriz reprochó a su hijo mentiras sobre un supuesto romance con la productora Victoria Kühne y la falta de atención en fechas señaladas, como el Día de las Madres, cuando Cristian solo le envió flores.
Este episodio no es el primero en la historia familiar; en el pasado, durante el matrimonio de Cristian con Valeria Liberman, también se registraron distanciamientos. Sin embargo, tanto Verónica como Cristian han asegurado que, pese a los empujones y desacuerdos, nunca hubo violencia física grave.