Phil Collins reaparece en público junto a Rod Stewart en el 50 aniversario de The King’s Trust

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El legendario baterista y cantante británico asistió al evento del medio siglo de The King’s Trust en el Palacio de Buckingham, compartiendo momentos con Rod Stewart y Penny Lancaster, pese a los graves problemas de salud que ha revelado recientemente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 03:45 PM.
En Espectáculos y editada el 19/05/2026 03:55 PM.