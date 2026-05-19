Phil Collins reaparece en público junto a Rod Stewart en el 50 aniversario de The King’s Trust

Phil Collins volvió a la escena pública el 14 de mayo de 2026 al participar en la celebración del 50.º aniversario de The King’s Trust, la organización benéfica fundada por el rey Carlos III. El evento, realizado en el Palacio de Buckingham, contó con la presencia del músico, su exesposa Jill Collins y destacados artistas como Rod Stewart y Penny Lancaster.
Durante la ceremonia, Collins y Stewart compartieron una fotografía que la modelo británica difundió en sus redes sociales, acompañada de un mensaje que resaltó el orgullo y el honor de apoyar a la causa. La publicación también subrayó la relación histórica de Collins con la entidad: fue el primer embajador hace 40 años y ha sido fideicomisario desde entonces.
La celebración reunió a numerosas figuras públicas y amigos cercanos de la organización, cuyo objetivo es brindar apoyo educativo y laboral a jóvenes en situación vulnerable. En la misma publicación, Penny Lancaster anunció una subasta programada para noviembre en Londres, en colaboración con Julien’s Auctions, que incluirá cientos de objetos personales de Collins. Todos los ingresos se destinarán a The King’s Trust, y se invita a otros a donar artículos para ampliar la colección.
Además, Collins diseñó una camiseta especial cuya venta también beneficiará a la fundación. La iniciativa busca reforzar la labor de la organización y concientizar sobre sus programas de desarrollo juvenil.
Esta aparición pública llega meses después de que el artista revelara, en enero de 2026, los serios problemas de salud que enfrenta. En una entrevista para el pódcast "Eras" de la BBC, el cantante de 75 años explicó que cuenta con una enfermera que lo asiste las 24 horas para garantizar la correcta toma de su medicación y que ha sufrido complicaciones en la rodilla, describiendo su situación como "todo lo que podía salir mal, salió mal".
Aunque ha reducido sus presentaciones desde el cierre de la gira de despedida de Genesis en 2022, Collins continúa involucrado en causas benéficas y proyectos vinculados a su legado musical, demostrando que su compromiso trasciende los escenarios.