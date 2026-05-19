Estado de Querétaro veta a Gerardo Ortiz por interpretar narcocorridos en espectáculos públicos

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Las autoridades de Querétaro impusieron un veto al cantante Gerardo Ortiz tras interpretar narcocorridos en la Feria del Grano y la Cantera de Pedro Escobedo. El decreto forma parte de una política estatal que sanciona con multas de hasta un millón de pesos y la clausura de recintos a quienes promuevan la apología del delito en eventos masivos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 19/05/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 08:32 AM.