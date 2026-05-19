Estado de Querétaro veta a Gerardo Ortiz por interpretar narcocorridos en espectáculos públicos

El gobierno del estado de Querétaro anunció el veto definitivo al artista regional mexicano Gerardo Ortiz, quien el pasado 15 de mayo interpretó canciones catalogadas como narcocorridos durante su presentación en la Feria del Grano y la Cantera, en el municipio de Pedro Escobedo. La medida se enmarca en la normativa estatal que prohíbe cualquier manifestación musical que haga apología del delito o exalte a figuras vinculadas al crimen organizado.
Según el Reglamento de Espectáculos Públicos, los organizadores deben entregar con antelación el repertorio que se ejecutará; de detectarse contenidos que inciten a la violencia, las autoridades pueden clausurar el recinto de inmediato y aplicar multas de hasta 10 mil UMAs (más de un millón de pesos). Los artistas reincidentes, como Ortiz, pueden ser vetados y perder el derecho a presentarse en el estado.
Esta no es la primera sanción en Querétaro. En 2025, el cantante Edén Muñoz recibió una multa de 600 mil pesos por interpretar un fragmento considerado apología del delito en el Auditorio Joséfa Ortiz de Domínguez, sentando un precedente que la administración estatal ha mantenido.
El veto a Ortiz se suma a acciones similares en otros estados, como Chihuahua, Baja California y el Estado de México, donde se ha endurecido la postura contra los narcocorridos. Las autoridades argumentan que estas canciones pueden alterar el orden público y afectar negativamente a los jóvenes asistentes, mientras que defensores del género la consideran una expresión cultural.
El gobierno de Querétaro invita a consultar los comunicados oficiales y el Reglamento de Espectáculos Públicos para conocer en detalle las prohibiciones y las consecuencias legales, subrayando su objetivo de preservar la seguridad y la paz social en eventos masivos.