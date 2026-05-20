Alex Fernández desmiente rumores y reafirma su vínculo con Alejandro Fernández

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El cantante Alex Fernández negó cualquier distanciamiento con su padre, Alejandro Fernández, y declaró que su relación familiar sigue sólida y sin conflictos, tras la difusión de especulaciones en medios y redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 11:28 AM.