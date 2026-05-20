Alex Fernández desmiente rumores y reafirma su vínculo con Alejandro Fernández

En un comunicado publicado el 19 de mayo de 2026, Alex Fernández puso fin a las habladurías que circulaban sobre un supuesto enfrentamiento con su padre, el icónico intérprete Alejandro Fernández. El artista explicó que, al regresar de una gira internacional de más de veinte días, se encontró con comentarios que cuestionaban la cercanía entre ambos y decidió aclarar la situación de manera directa.
«Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad, que no existe ningún distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros», manifestó Alex en su mensaje dirigido a seguidores, medios y público en general. El cantante subrayó que cualquier versión contraria es falsa y reiteró su profundo amor y orgullo por su padre.
El comunicado también resaltó el apoyo constante que Alejandro ha brindado a su hijo, tanto en el plano personal como artístico. Alex agradeció los consejos, el cariño y el respaldo que ha recibido a lo largo de su carrera, y enfatizó que la unidad familiar permanece intacta.
Las especulaciones surgieron a raíz de supuestas fuentes cercanas que insinuaban celos profesionales y una posible ruptura si Alex decidía grabar un disco con el legado de su abuelo, Vicente Fernández. Estas versiones se vieron alimentadas por comentarios en programas de espectáculos y publicaciones digitales, que señalaban una supuesta molestia de Alejandro ante la gestión de la carrera de su hijo.
Sin embargo, la realidad mostrada por Alex contradice esas narrativas. El cantante recordó que, tras el fallecimiento de Vicente Fernández, él y su padre compartieron escenario en la gira “Amor y Patria” durante 2023 y 2024, lo que evidencia una colaboración profesional y familiar sin tensiones aparentes.
Con este comunicado, Alex Fernández busca disipar los rumores y reafirmar la solidez de los lazos familiares, invitando al público a respetar la intimidad de su relación y a enfocarse en su música.