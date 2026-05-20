Alfredo Adame acusa a Lupillo Rivera de cobardía por rechazar reto al Ring Royale

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El actor Alfredo Adame reiteró su invitación a Lupillo Rivera para un combate en el espectáculo Ring Royale, calificándolo de “cobardón” tras varias negativas. La polémica se difundió en redes sociales y reavivó la rivalidad entre ambas figuras del entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 01:58 PM.
En Espectáculos y editada el 21/05/2026 08:29 AM.