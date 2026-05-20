Alfredo Adame acusa a Lupillo Rivera de cobardía por rechazar reto al Ring Royale

Alfredo Adame volvió a colocar su nombre en el centro de la controversia al lanzar un nuevo ataque contra el cantante Lupillo Rivera, a quien acusa de evitar un combate en el próximo Ring Royale programado para septiembre. En una rueda de prensa el 20 de mayo de 2026, el actor declaró que ha invitado al artista en al menos cuatro ocasiones y que su negativa constituye una muestra de cobardía.
“No se quiere subir conmigo al ring. Es un cobardón”, afirmó Adame frente a los medios, añadiendo que otras celebridades, como Poncho de Nigris, también habrían declinado su propuesta. El actor reiteró su invitación: “Entonces, pues Lupillo, súbete conmigo al ring en septiembre”.
Las declaraciones del actor generaron una rápida difusión en redes sociales, donde surgieron memes y comentarios divididos entre seguidores de ambos. Mientras algunos aplauden la audacia de Adame, otros critican la falta de respeto hacia el cantante.
En el mismo evento, Adame celebró haber sido nombrado “rey de los mariachis” en Los Ángeles, un reconocimiento que tomó con humor y que incluso insinuó la posibilidad de grabar un disco con músicos de ese género.
El Ring Royale, espectáculo de boxeo que reúne a personalidades del entretenimiento, ya había contado con la participación de Adame en combates contra figuras como Carlos Trejo, lo que aumentó la expectación sobre su posible enfrentamiento con Lupillo Rivera. Hasta el momento, el cantante no ha emitido respuesta oficial.