ARMYs mexicanas proponen construir estadio propio para el regreso de BTS en 2027

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Cientos de fanáticas de BTS en México, organizadas bajo el nombre de ARMY, lanzaron en TikTok una campaña para comprar terreno y edificar un estadio que albergue el esperado concierto del grupo surcoreano en 2027, prometiendo gestionar la venta de boletos y destinar ingresos a obras benéficas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 12:07 PM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 02:48 PM.