Esposo de Inés Gómez Mont evita extradición a México tras solicitar asilo político en EE. UU.

El abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, cónyuge de la conductora Inés Gómez Mont, consiguió que Estados Unidos se negara a extraditarlo a México después de presentar una solicitud de asilo político. En su petición, Álvarez Puga sostuvo que su regreso al país sería una persecución por sus "posturas políticas conservadoras" y que pertenece a un "grupo social particular", una estrategia legal que busca impedir la entrega a autoridades mexicanas.
El caso volvió a la palestra cuando, el 19 de mayo, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, informó que la autoridad estadounidense consideró que los delitos imputados al abogado –delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal– "no son violentos", razón por la cual se negó la extradición solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Según la FGR, Álvarez Puga y Gómez Mont habrían participado en una red de empresas factureras vinculada a un presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El abogado fue detenido en septiembre pasado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por irregularidades migratorias, pero su estatus actual es incierto: desapareció del sistema público de localización de detenidos de ICE y no se ha confirmado si sigue bajo custodia, ha obtenido libertad migratoria o ha sido transferido a otra instancia.
El asunto también involucra a Inés Gómez Mont, quien lleva prófuga desde 2021 y tiene una ficha roja de Interpol. Medios estadounidenses reportaron que agentes migratorios localizaron a la conductora y a su esposo en una residencia de Pinecrest, Florida, pero no la arrestaron por la presencia de sus hijos menores.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, Velasco subrayó que la negativa estadounidense no es un hecho extraordinario en la relación bilateral. Sheinbaum, por su parte, cuestionó el nivel de cooperación de Washington en materia de extradiciones. Según datos de la Cancillería, México ha presentado 269 solicitudes de extradición a EE. UU. entre 2018 y mayo de 2026, y ninguna ha prosperado.
Hasta el momento, ni autoridades estadounidenses ni mexicanas han aclarado el paradero exacto de Víctor Álvarez Puga ni el estado de su proceso migratorio, manteniendo el caso en el centro del debate sobre la colaboración judicial entre ambos países.