Esposo de Inés Gómez Mont evita extradición a México tras solicitar asilo político en EE. UU.

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Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, logró que EE. UU. rechazara su entrega a la Fiscalía General de la República al alegar persecución política y al calificar los cargos como no violentos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 02:00 PM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 04:13 PM.