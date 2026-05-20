Cannes 2026 rinde homenaje a Chaplin con la aparición del imitador oficial

El Festival de Cannes 2026, que inició el 12 de mayo, se ha consolidado como el epicentro de debates políticos y desfiles de alta costura, pero también como un escenario donde el pasado del séptimo arte vuelve a brillar. En la antesala del estreno oficial de Notre Salut (A Man of His Time), dirigido por Emmanuel Marre, el comediante francés Anthony Champeil apareció meticulosamente caracterizado como "El Vagabundo", el icónico personaje de Charles Chaplin.
Champeil, considerado el imitador oficial de Chaplin en Europa y avalado por la propia familia del genio del cine mudo, interactuó con los asistentes pidiendo simbólicamente entradas para la función y ofreciendo breves rutinas de comedia muda. Su actuación, pausada y melancólica, contrastó de forma magnética con el ritmo frenético de influencers y creadores de contenido que inundaban el evento.
El artista ha dedicado años al estudio milimétrico del andar, la mirada y el bastón de Chaplin, logrando una precisión tal que sus espectáculos cuentan con el reconocimiento de los herederos del legado chapliniano. Aunque no forma parte del elenco de los filmes en competencia por la Palma de Oro, su presencia se ha convertido en un elemento indispensable del folclore y la atmósfera del festival.
La aparición de Champeil subraya la vigencia del cine clásico en la era digital, recordando que la magia del silencio y la gestualidad sigue resonando entre las luces de la Riviera Francesa.