Cannes 2026 rinde homenaje a Chaplin con la aparición del imitador oficial

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En la 79ª edición del Festival de Cannes, el comediante francés Anthony Champeil, reconocido como el sosia oficial de Charles Chaplin en Europa, sorprendió a la prensa al encarnar al Vagabundo en la alfombra roja, ofreciendo un guiño al cine mudo en medio del bullicio de la Riviera Francesa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 01:57 PM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 04:30 PM.