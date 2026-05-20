Cher cumple 80 años: su fortuna supera los 360 millones de dólares

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La icónica cantante y actriz celebra sus 80 años con una riqueza estimada en 360 millones de dólares, acumulada gracias a ventas de discos, giras récord, residencias en Las Vegas, premios de cine, perfumes, publicidad y un amplio patrimonio inmobiliario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 12:10 PM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 01:06 PM.