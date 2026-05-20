Cher cumple 80 años: su fortuna supera los 360 millones de dólares

La legendaria Cher, nacida Cherilyn Sarkisian el 20 de mayo de 1946, celebra sus 80 años con una fortuna que supera los 360 millones de dólares. Este patrimonio se ha construido a lo largo de seis décadas consecutivas en la música, el cine y la televisión, y se sustenta en una serie de fuentes de ingreso diversificadas que la convierten en una de las artistas más exitosas de la historia.
El núcleo de su riqueza proviene de la música: más de 100 millones de álbumes vendidos y una serie de éxitos que le han permitido encabezar el Billboard y el Top 40 del Reino Unido en cada una de las últimas seis décadas. El sencillo “Believe” (1998) la catapultó a la cima de las listas en 23 países y le valió el récord de ser la solista femenina mayor de edad en liderar el Billboard Hot 100.
En el ámbito de los espectáculos en vivo, la gira Living Proof: The Farewell Tour (2002‑2005) recaudó aproximadamente 250 millones de dólares (402 millones ajustados a 2025) en 325 presentaciones, estableciendo el récord de mayor ingreso para una artista femenina. Su residencia en el Colosseum de Caesars Palace, Las Vegas (2008‑2011), generó cerca de 60 millones de dólares anuales, acumulando 180 millones en total, mientras que una residencia anterior (1980‑1982) le pagaba 300 000 dólares semanales.
El cine también ha aportado cifras significativas: el Oscar a Mejor Actriz por Moonstruck (1987) y la nominación al Globo de Oro por Silkwood (1983) consolidaron su reputación en Hollywood. Su participación en Mamma Mia! Here We Go Again (2018) le reportó un millón de dólares.
Otras fuentes de ingreso incluyen la perfumería (la fragancia Uninhibited generó 15 millones de dólares en su primer año), infomerciales de salud (cerca de 10 millones) y contratos publicitarios. En 2003, Forbes la nombró la música femenina mejor pagada, con ingresos de 33,1 millones de dólares.
El patrimonio inmobiliario es otro pilar: una mansión de estilo renacentista en Malibú, valorada en 85 millones de dólares, y la venta en 2016 de su residencia en Beverly Hills por 90 millones.
Actualmente, Cher mantiene proyectos activos: una gira mundial de 32 fechas en América del Norte y Europa en 2026, una línea de helados en producción y un biopic en desarrollo por Universal Pictures. En diciembre de 2025 se informó que evaluaba contraer matrimonio con su pareja, Alexander “AE” Edwards, 40 años menor.
En conclusión, a sus 80 años, Cher no solo celebra una carrera artística sin precedentes, sino también una fortuna estimada en 360 millones de dólares, fruto de una diversificación estratégica de ingresos y una presencia constante en la cultura popular.