Cristian Castro ignora a Pepillo Origel en pleno concierto y desata polémica por favoritismos

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El cantante mexicano Cristian Castro no le dedicó ni una mirada a Pepillo Origel, conductor de espectáculos, cuando este asistió a su show. El episodio fue relatado por Origel en el programa “Con permiso”, donde también se comparó con otras experiencias similares y se revelaron tensiones familiares con Verónica Castro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 11:15 AM.