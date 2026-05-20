Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz ante el Supremo por injurias y calumnias tras acuerdo fallido

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El cantante español Julio Iglesias llevará su demanda al Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, tras la negativa de la ministra a retractarse de comentarios sobre la denuncia de presuntos abusos sexuales que fue archivada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 10:06 AM.