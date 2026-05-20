Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz ante el Supremo por injurias y calumnias tras acuerdo fallido

El cantante Julio Iglesias ha decidido presentar una querella ante el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, por los delitos de injurias y calumnias. La medida se produce después de que la ministra se negara a retractarse de sus declaraciones realizadas en la red social Bluesky y en el programa televisivo "La Hora de la 1", en las que, según el cantante, se le atribuyeron hechos delictivos sin fundamento.
El paso a la instancia suprema se produce tras el fracaso de un intento de conciliación en un juzgado de Madrid, donde ambas partes fueron citadas este martes. La falta de acuerdo obliga al representante legal de Iglesias, José Antonio Choclán, a interponer la querella, al estar la ministra aforada y, por tanto, su caso corresponde al Tribunal Supremo.
En su escrito de febrero, el cantante solicitó que la ministra reconociera el daño causado a su honor y reputación, rectificara sus manifestaciones y le indemnizara por los perjuicios derivados de la difusión de sus comentarios. El abogado de Iglesias explicó que la conciliación es un requisito previo indispensable antes de presentar una querella por injurias y calumnias.
Las declaraciones de Yolanda Díaz, realizadas el 13 de enero en Bluesky y el 14 de enero en la entrevista televisiva, calificaron de "abuso sexual" los supuestos hechos ocurridos en la residencia del cantante y describieron a sus empleados como "trabajadores en régimen de esclavitud" y víctimas de vulneración sistemática de derechos fundamentales.
La denuncia original contra Julio Iglesias, interpuesta por dos exempleadas, incluía cargos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación en enero al considerar que no existían los requisitos legales para su prosecución, alegando falta de competencia.
Posteriormente, el abogado de Iglesias solicitó a la Fiscalía que reabriera la denuncia para emprender acciones contra los denunciantes, pero la Fiscalía se opuso. Ante esta negativa, el cantante acudió al juzgado contencioso‑administrativo para que resolviera el conflicto.
Con la querella ahora en trámite, el caso se trasladará al Tribunal Supremo, donde se decidirá si las declaraciones de la ministra constituyen delito de injuria y calumnia, y en su caso, se determinará la indemnización correspondiente a Julio Iglesias.