Cumpleaños de Miss Universo México desata rumores: celebran a Fátima Bosch en plena polémica

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La organización Miss Universo celebró el cumpleaños de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, destacando su capacidad de inspirar. El mensaje llega a seis meses de una serie de controversias que involucran acusaciones de fraude, investigaciones penales a directivos del certamen y denuncias contra su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 11:40 AM.