Cumpleaños de Miss Universo México desata rumores: celebran a Fátima Bosch en plena polémica

El 19 de mayo de 2026 la cuenta oficial de Miss Universo publicó un mensaje de cumpleaños para Fátima Bosch, Miss Universo 2025 y representante de México, resaltando su "bondad y fuerza" y la "autenticidad que siempre brillará más fuerte que el miedo". La publicación, acompañada de una fotografía oficial de la ganadora, generó un amplio eco entre seguidores del modelaje y de causas sociales.
El comunicado agradeció a Bosch por inspirar a personas a "mantenerse de pie, abrazar lo que son y nunca tener miedo de usar su voz", deseándole un nuevo año lleno de "luz y amor". Sin embargo, la celebración se produce en medio de una serie de controversias que han empañado su reinado.
Desde su coronación el 20 de noviembre de 2025 en Tailandia, Bosch ha enfrentado acusaciones de fraude y ataques personales. El empresario Rocha Cantú, copropietario de la empresa organizadora del certamen, está bajo investigación de la Fiscalía General de la República por presunto tráfico ilegal de combustible y suministro de armas a cárteles, incluido el del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz. Cantú habría aceptado colaborar como testigo protegido tras una orden de aprehensión.
Otro escándalo surgió cuando el juez del concurso, Omar Harfouch, renunció horas antes de la final alegando que las treinta finalistas fueron preseleccionadas y que la victoria de Bosch era "fraudulenta", vinculándola a supuestos intereses económicos entre Rocha Cantú y el padre de la reina, Bernardo Bosch Hernández, exejecutivo de Pemex.
Bernardo Bosch Hernández respondió que, durante su gestión en Pemex entre 2018 y 2025, no tuvo participación en licitaciones ni contratos que pudieran favorecer a ningún empresario, desmintiendo así las acusaciones de nepotismo.
El conflicto se intensificó cuando Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen, insultó a Bosch por no seguir instrucciones sobre la difusión de contenido promocional del país anfitrión. Tras la intervención de varias compañeras de Bosch, Itsaragrisil emitió una disculpa pública, reforzando el mensaje de resistencia de la mexicana.
En medio de estas polémicas, la felicitación de Miss Universo subraya la capacidad de Bosch para seguir siendo un símbolo de inspiración, mientras la organización y las autoridades mexicanas continúan investigando los vínculos entre los directivos del certamen y presuntos actos delictivos.