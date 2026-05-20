Muere Totó la Momposina, leyenda de la música colombiana y voz del folclor latinoamericano

...

La cantante y embajadora de la música tradicional del Caribe, Totó la Momposina, falleció el 17 de mayo en Celaya, México, rodeada de su familia. Sus hijos confirmaron la noticia y anunciaron el traslado de sus restos a Bogotá para un homenaje póstumo el 27 de mayo.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/05/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 22/05/2026 12:44 PM.