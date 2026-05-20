Muere Totó la Momposina, leyenda de la música colombiana y voz del folclor latinoamericano

La reconocida cantadora colombiana Totó la Momposina, ícono de la cumbia, el bullerengue y el mapalé, murió a los 85 años. Sus hijos, Marco Vinicio, Angélica y Eurídice Salomé, confirmaron el fallecimiento mediante un comunicado en redes sociales, indicando que la artista se encontraba rodeada de su familia al momento de su partida.
El Ministerio de las Culturas de Colombia también emitió un mensaje de despedida, resaltando el impacto de su trayectoria en la identidad cultural del país: “Hoy despedimos a la eterna Totó, maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra”.
Durante más de seis décadas, Totó viajó por el mundo, presentándose en festivales internacionales y recibiendo reconocimientos como el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2013, por su aporte a la difusión del folclore colombiano.
Totó la Momposina deja un legado imborrable que seguirá inspirando a generaciones y manteniendo viva la riqueza del patrimonio musical del Caribe colombiano.