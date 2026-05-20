Los Muppets protagonizan la renovada montaña rusa Rock ‘n’ Roller Coaster en Disney World

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Disney’s Hollywood Studios inaugura el 26 de mayo de 2026 la versión “Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets”, una atracción que combina velocidad, música en vivo y tecnología de audio‑animatrónica, con canciones exclusivas y la primera figura de Scooter.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 01:59 PM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 04:39 PM.