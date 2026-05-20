Los Muppets protagonizan la renovada montaña rusa Rock ‘n’ Roller Coaster en Disney World

Walt Disney World Resort abrirá oficialmente el 26 de mayo de 2026 la nueva versión de la popular montaña rusa Rock ‘n’ Roller Coaster, ahora protagonizada por los entrañables personajes de The Muppets. La atracción, que antes rendía tributo a Aerosmith, se transforma en un concierto sobre rieles donde los visitantes experimentarán la sensación de estar dentro de un espectáculo de Dr. Teeth and the Electric Mayhem.
En entrevista, Gabriel Agudelo, gerente de Tecnología de Walt Disney Imagineering, explicó que el objetivo fue fusionar tres elementos en uno solo: velocidad, música y tecnología de última generación. Cada recorrido podrá reproducir una canción distinta, garantizando que ninguna visita sea idéntica a la anterior.
El repertorio incluye temas como “Song 2”, “Born To Be Wild”, “Love Rollercoaster”, “Rock! Rock! (Till You Drop)” y “Walking on Sunshine”, con colaboraciones de artistas internacionales como Kelly Clarkson, Def Leppard y Jennifer Hudson.
Una novedad destacada es la primera figura audio‑animatrónica de Scooter, creada mediante captura de movimiento. El personaje dará la bienvenida a los visitantes mientras intenta organizar a la banda para llegar a tiempo al concierto, añadiendo un toque de humor característico de la franquicia.
La nueva versión conserva guiños a la atracción original y a clásicos de la serie, como la icónica “Muppet Vision”. Agudelo invitó al público latino a visitar Disney’s Hollywood Studios y vivir esta experiencia que combina nostalgia, rock‑and‑roll y tecnología avanzada, prometiendo un entretenimiento inolvidable para toda la familia.