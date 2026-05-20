Phil Collins reaparece en muletas en el Palacio de Buckingham

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El exintegrante de Genesis asistió al 50 aniversario de The King’s Trust usando muletas, tras años de problemas de salud que lo obligaron a retirarse de los escenarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 09:43 AM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 09:51 AM.