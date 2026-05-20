“The Mandalorian and Grogu” debuta con críticas mixtas previo a su estreno mundial

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La nueva película de Star Wars protagonizada por Pedro Pascal y Grogu registra un 62 % de aprobación en Rotten Tomatoes y genera opiniones divididas entre críticos internacionales, mientras los fans se muestran más entusiastas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 10:15 AM.