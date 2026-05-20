“The Mandalorian and Grogu” debuta con críticas mixtas previo a su estreno mundial

La película The Mandalorian and Grogu, dirigida por Jon Favreau y producida por Lucasfilm, ha comenzado a recibir sus primeras reseñas de la crítica internacional antes de su estreno mundial previsto para el 22 de mayo de 2026. En Rotten Tomatoes acumula un 62 % de aprobación basado en alrededor de 50 críticas, lo que indica una recepción mixta.
Los críticos destacan que la cinta funciona cuando se mantiene en su forma más simple, pero cuestionan la dirección futura de la franquicia. Damon Wise, de Deadline, la califica como “bastante entretenida” pero duda del rumbo narrativo de Star Wars, mientras que IGN la percibe como una extensión del formato televisivo, comparándola con una temporada recortada de la serie.
Reseñas de Den of Geek y The Independent la describen como una entrega irregular y, en el caso de esta última, la califican como “la película de Star Wars más aburrida y menos significativa jamás realizada”. Por otro lado, Empire y The Guardian le otorgan 3 de 5 estrellas, señalando que, aunque funcional, es el capítulo menos relevante de la saga hasta la fecha.
IndieWire la compara con “tres buenos episodios de televisión unidos entre sí”, mientras que The Telegraph critica su estructura irregular y peleas mal ejecutadas. A pesar de estas observaciones, la respuesta en redes sociales y entre influencers es más positiva, reflejando el apoyo del amplio fandom.
La trama retoma la historia de la serie Disney+ (2019‑2023) y sitúa a Din Djarin (Pedro Pascal) y su aprendiz Grogu en una misión de la Nueva República para rescatar a Rotta the Hutt, interpretado por Jeremy Allen White, a cambio de información estratégica. El guion fue elaborado por Favreau, Dave Filoni y Noah Kloor.