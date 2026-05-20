YosStop rompe el silencio: libro revela cárcel, trauma y secretos de su polémico caso

...

La influencer Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, confirmó que ha concluido la redacción de su libro autobiográfico, en el que narra los cinco años de aprendizaje y sanación tras su detención y proceso penal. En un video del 18 de mayo, la creadora explicó que escribir fue una catarsis necesaria para no olvidar su experiencia y ayudar a otras personas que atraviesen situaciones similares.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 20/05/2026 08:52 AM.
En Espectáculos y editada el 20/05/2026 10:10 AM.