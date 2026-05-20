YosStop rompe el silencio: libro revela cárcel, trauma y secretos de su polémico caso

En un video difundido el 18 de mayo de 2026 en sus plataformas digitales, la influencer Yoseline Hoffman, alias YosStop, anunció que ha finalizado la escritura de su libro autobiográfico, proyecto que describió como una "catarsis" y un intento de dar voz a quienes viven experiencias traumáticas semejantes.
Según Hoffman, el proceso de redacción estuvo marcado por constantes retos emocionales, pues tuvo que revivir y plasmar los recuerdos de casi cinco años de vulnerabilidad, aprendizaje y sanación tras su paso por el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. "Ha sido muy duro, uno pensaría que un trauma así se sana eventualmente y sí, pero casi cinco años y todo lo que se vivió, todos los aprendizajes son demasiados", declaró la creadora, quien subrayó la necesidad de conservar esos testimonios en papel para que no se pierdan y sirvan de apoyo a otras personas.
El libro, que aún no tiene fecha de publicación definida, incluirá material inédito conocido solo por su círculo cercano, así como detalles íntimos de su detención el 29 de junio de 2021, la vinculación a proceso por pornografía infantil y discriminación, y la experiencia de aislamiento en la prisión preventiva. Hoffman describió la etapa carcelaria como "tortuosa", marcada por ansiedad, llanto y una supervivencia mental constante, pese a que nunca sufrió agresiones físicas.
Durante su reclusión, la familia le suministró antidepresivos, ansiolíticos y alimentos, los cuales debía conservar en condiciones precarias. En el penal, las internas duermen en el suelo y no disponen de camas, una realidad que la influencer relata para evidenciar la dureza del entorno.
El 30 de noviembre de 2021, YosStop obtuvo su liberación tras un acuerdo reparatorio con la víctima y la reclasificación del delito a discriminación, comprometiéndose a ofrecer disculpas públicas y a no volver a denigrar a ninguna persona. En enero de 2025, la justicia dictó el sobreseimiento definitivo del caso, dejando a Hoffman sin antecedentes penales.
Desde su exoneración, la creadora de contenido ha manifestado que la experiencia le dejó lecciones sobre la libertad y la responsabilidad en la comunicación digital. "Ahora mido mucho más lo que publico", afirmó en sus nuevas publicaciones, resaltando la importancia de reflexionar antes de emitir opiniones en redes sociales.
El anuncio del libro ha generado gran expectativa entre sus seguidores y observadores del caso, quienes esperan una versión personal y sin filtros de uno de los escándalos mediáticos más comentados en México en los últimos años.