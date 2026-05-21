De ex a invitados: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reabren su historia en público

Aislinn Derbez anunció que Mauricio Ochmann será el invitado de su podcast La Magia del Caos, marcando el primer encuentro público de la expareja desde su divorcio en 2020. El anuncio, publicado en las redes oficiales de la conductora, ha despertado una ola de reacciones entre los fanáticos, que esperan una conversación íntima sobre su relación, la crianza de su hija Kailani y los proyectos profesionales que los vuelven a unir.
En entrevistas anteriores, tanto Derbez como Ochmann manifestaron su deseo de mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del foco mediático. Derbez explicó que Ochmann evitaba participar en La Magia del Caos porque le “asustaban” las preguntas profundas que caracterizan al programa. Por su parte, el actor había reiterado que prefería preservar la relación con la actriz lejos de formatos de entrevista.
Creado en 2020, el podcast de Aislinn Derbez aborda temas de bienestar emocional, relaciones, crecimiento personal y salud mental. Con invitados que van desde celebridades hasta especialistas, el programa se ha consolidado como uno de los podcasts de habla hispana más escuchados y fue nominado en los Spotify Podcast Awards 2026. Los episodios se publican quincenalmente en YouTube, Spotify y otras plataformas de streaming.
Derbez aún no ha revelado la fecha exacta de publicación del episodio con Mauricio Ochmann, pero adelantó que llegará “próximamente” a las plataformas oficiales del programa. Los suscriptores pueden esperar el nuevo contenido dentro del ciclo habitual de dos semanas entre lanzamientos.
El anuncio subraya cómo, a diez años de su separación, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann continúan siendo figuras centrales del espectáculo mexicano, manteniendo viva la curiosidad del público sobre su vida personal y profesional.