De ex a invitados: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann reabren su historia en público

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Después de años de silencio, la actriz Aislinn Derbez confirmó que Mauricio Ochmann será el próximo invitado de su podcast, generando gran expectativa entre los seguidores de la expareja y anunciando un nuevo capítulo de su relación profesional y personal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/05/2026 11:35 AM.
En Espectáculos y editada el 21/05/2026 12:18 PM.