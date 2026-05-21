Almodóvar estalla en Cannes: llama “monstruos” a Trump, Putin y Netanyahu y sacude el festival

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El director Pedro Almodóvar, presente en el Festival de Cannes, calificó de “monstruos” a Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, instó a Europa a ser un escudo frente a sus políticas y recordó la responsabilidad moral de los artistas de denunciar abusos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/05/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 21/05/2026 01:21 PM.