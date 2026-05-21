Almodóvar estalla en Cannes: llama “monstruos” a Trump, Putin y Netanyahu y sacude el festival

Pedro Almodóvar, quien compite en Cannes por la Palma de Oro con Amarga Navidad, calificó de "monstruos" a los líderes de Estados Unidos, Rusia e Israel —Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu— durante una rueda de prensa internacional. El cineasta español sostuvo que Europa debe actuar como un "escudo" frente a esos dirigentes, pues allí sí se respetan las leyes internacionales.
Almodóvar también subrayó que los artistas tienen el "deber moral" de denunciar los abusos de los tiranos y recordó la figura de la fallecida cantante Chavela Vargas, cuyas canciones forman parte de la banda sonora de varias de sus películas.
En otro plano del festival, el actor y director Andy García presentó Diamond, su tercera película como realizador, un neo‑noir protagonizado por el mexicano Demián Bichir, quien interpreta a un jardinero clave en la trama. La cinta, estrenada fuera de competencia, narra la investigación de un detective a la antigua en Los Ángeles.
García anunció su próximo proyecto, Hemingway y Fuentes, que abordará la amistad entre el escritor estadounidense Ernest Hemingway y el capitán cubano Gregorio Fuentes, inspiración de "El viejo y el mar".
Almodóvar, además, confesó estar "hartado" de sí mismo y manifestó su búsqueda de un co‑guionista para sus futuros trabajos.