Caifanes le canta sus verdades a Ayuso: “ni civilizadora… ni informada”

Durante su concierto en el Palacio de los Deportes, Saúl Hernández, líder de Caifanes, tomó el micrófono para condenar las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizadas durante su visita a México a principios de mayo. Hernández describió los comentarios de Ayuso como “extraños, pendejos y, sobre todo, ignorantes”, y los calificó de una visión distorsionada de la historia.
Ayuso había generado polémica al afirmar que el legado español en México era “civilizador” y que Hernán Cortés era “el padre del mestizaje”, expresiones que provocaron una fuerte reacción tanto en políticos españoles como en figuras del ámbito cultural mexicano. La cantante añadió que México está trabajando para “dejar de ser lo que somos y regresar a lo que fuimos”, subrayando la necesidad de una reflexión crítica sobre el pasado colonial.
“Señora Isabel, ante sus estupideces, nuestra indiferencia”, concluyó Hernández.
El episodio se inserta en un contexto de creciente sensibilidad en México respecto a la representación de la Conquista y el mestizaje, y evidencia la influencia de la cultura popular en la discusión pública sobre la memoria histórica.