Caifanes le canta sus verdades a Ayuso: “ni civilizadora… ni informada”

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El vocalista de la icónica banda mexicana Caifanes criticó enérgicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus comentarios que exaltan el legado español en México, calificándolos de “extraños, pendejos y, sobre todo, ignorantes”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/05/2026 08:55 AM.
En Espectáculos y editada el 21/05/2026 09:08 AM.