Paco de la O rompe el silencio: niega violencia, relata pérdidas económicas y problemas dentales

El actor y conductor Paco de la O reapareció en la esfera pública después de varios meses de señalamientos por presunta violencia de género. En una entrevista concedida al canal de YouTube Transformalia, acompañado de su pareja Brenda Ileana, el intérprete negó haber ejercido violencia física o psicológica y describió las graves consecuencias económicas y personales que, según él, le generaron las acusaciones.
De la O explicó que, tras las denuncias presentadas por sus exparejas Gaby Platas y Malu Carreras, perdió proyectos laborales y oportunidades dentro del medio artístico. "Me expulsaron de Bellas Artes, el proceso para ocupar la Secretaría del Trabajo de la ANDA se detuvo, y ahora estoy desempleado, sin qué comer", declaró. El actor afirmó que la difamación le dejó "en el hoyo absoluto" y que está considerando emprender acciones civiles por daño moral y económico.
El actor también abordó el rumor sobre la supuesta pérdida de dientes tras una supuesta agresión a su pareja. De la O aclaró que la caída de dos dientes se debió a una condición dental preexistente que no pudo atender por falta de dinero: "Tenía un problema con mi diente, se cayó, y al no poder pagar al dentista, se aflojaron los demás".
Brenda Ileana, presente en la entrevista, negó las acusaciones de ser proxeneta o distribuidora de drogas y denunció haber sufrido violencia digital, aludiendo a la filtración de una fotografía íntima tomada en la playa y al acceso no autorizado a su WhatsApp por parte de una expareja del actor.
De la O aseguró haber colaborado con autoridades en procesos anteriores, haber realizado todas las evaluaciones psicológicas y periciales requeridas y no contar con ninguna orden de restricción vigente. "Se les acabó la fiesta, que comprueben", afirmó.
Al concluir la entrevista, el actor ofreció una disculpa pública: "Quiero ofrecer una disculpa muy profunda a todas las personas a quienes les fallé, a mi planilla de la ANDA, a mis amigos y a la chamba que perdí. Yo no soy ese monstruo".