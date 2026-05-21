Paco de la O rompe el silencio: niega violencia, relata pérdidas económicas y problemas dentales

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El actor y conductor Paco de la O, tras meses de denuncias de presunta violencia de género, habló por primera vez en el canal Transformalia. Negó los cargos, describió el impacto económico que le provocaron, explicó la caída de sus dientes por falta de recursos y anunció la posibilidad de acciones legales por daño moral.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/05/2026 04:29 PM.
En Espectáculos y editada el 22/05/2026 06:06 AM.