Pepillo rompe con la familia de Silvia Pnal: "Murió mi reina y no quiero saber nada mas"

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El conductor Juan José “Pepillo” Origel desmintió las acusaciones de que su consumo de alcohol provocó el distanciamiento con la actriz Silvia Pinal, atribuyendo la ruptura a disputas internas con los hijos de la artista y declarando que ha cortado toda relación con la dinastía.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/05/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 21/05/2026 08:51 AM.