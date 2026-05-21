Pepillo rompe con la familia de Silvia Pnal: "Murió mi reina y no quiero saber nada mas"

En la función número 300 de la obra No te vayas sin decir adiós, el conductor de espectáculos Pepillo Origel reaccionó con enojo ante los rumores que lo vinculan al presunto alcoholismo que habría alejado a la fallecida actriz Silvia Pinal. El presentador sostuvo que solo consume vino y que “cada quien se emborracha como quiere”, pidiendo a los medios que cesen las especulaciones sobre su vida privada.
Origel aclaró que la ruptura con la familia Pinal no se debió a su supuesta adicción, sino a una pelea con Sylvia Pasquel e Iván Cochegrus, lo que provocó su exclusión tanto del velorio como del homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes. “Yo no me paré ni al velorio. Es una de las cosas que más me duelen en la vida”, manifestó, subrayando el dolor que le causa la distancia con los hijos de la actriz.
El conductor también negó haber inducido a Silvia Pinal a consumir alcohol o haber aprovechado su confianza para publicar declaraciones sin autorización. “Mi amistad era únicamente con la actriz, no con sus descendientes”, afirmó.
Al ser interrogado sobre la familia de Pinal, Origel se mostró distante, declarando que no sabe nada de la canción de Alejandra Guzmán dedicada a su madre ni de la posible maternidad de Frida Sofía, y que “a mí me vale madre”.
Finalmente, Pepillo Origel concluyó: “Yo ya corté con la familia, se murió mi reina adorada, la mujer del medio que más he querido en la vida y no quiero saber nada de la familia ni nada”. Con estas palabras, el conductor dejó clara su decisión de alejarse de la dinastía Pinal y de cualquier rumor que continúe alimentando la prensa.