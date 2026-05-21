Tensión familiar en la dinastía Fernández por el álbum tributo a Vicente Fernández

En una publicación de Instagram, Ramón Fernández acusó a su padre, Vicentillo, de omitirlo a él y a sus primos Alex y Camilia del álbum Tributo al Rey con banda (Grandes duetos) Volumen 1, proyecto supervisado por Vicente Fernández Jr. que reúne versiones de temas emblemáticos del “Charro de Huentitán” con artistas externos al clan.
El cantante explicó que la exclusión evidencia una falta de apoyo a la nueva generación de la familia Fernández, señalando que ni Alejandro Fernández ni sus hijos aparecen entre los colaboradores. Vicente Fernández Jr., en entrevista en La mesa caliente, justificó la decisión alegando la necesidad de evitar favoritismos y anunció que los miembros de la familia podrían participar en una segunda entrega del proyecto.
Las declaraciones de Ramón se viralizaron rápidamente, generando un intenso debate en redes sociales. Usuarios respaldaron su postura, argumentando que el homenaje debía incluir a los herederos directos desde el primer volumen, mientras que otros criticaron a Fernández Jr. por supuestamente beneficiarse del apellido sin impulsar a los jóvenes talentos familiares.
Paralelamente, Alejandro Fernández Jr. tomó distancia del álbum, aclarando que no participó en la selección de artistas ni en las decisiones creativas, que incluyeron a figuras como Ángela Aguilar y Christian Nodal.
El conflicto se inscribe en un contexto de tensiones latentes dentro de la dinastía, que se intensifican mientras el legado de Vicente Fernández sigue siendo un referente del regional mexicano.