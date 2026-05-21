Tensión familiar en la dinastía Fernández por el álbum tributo a Vicente Fernández

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Ramón Fernández, hijo de Vicentillo, denunció en Instagram que su padre lo excluyó, junto a sus primos, del proyecto homenaje al legendario “Charro de Huentitán”. La polémica reaviva disputas internas en la familia mientras el legado del ícono del regional mexicano sigue en el centro de la escena musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/05/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 21/05/2026 09:19 AM.