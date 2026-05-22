Matan al cantante Degezeta en un ataque armado en Culiacán

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El artista de reggaetón y trap mexicano, Mario Alberto Barreto Domínguez, alias Degezeta, de 22 años, fue asesinado junto a su acompañante Iván Marlon, de 45 años, cuando un grupo armado interceptó su vehículo en la colonia Miguel Alemán, Culiacán.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/05/2026 08:10 AM.
En Espectáculos y editada el 22/05/2026 08:43 AM.