Matan al cantante Degezeta en un ataque armado en Culiacán

El mundo de la música urbana mexicana quedó consternado tras confirmarse el homicidio del joven cantante Degezeta (Mario Alberto Barreto Domínguez), de 22 años, quien estaba emergiendo como figura del reggaetón y trap nacional.
Según informó la disquera Hyphy Music Inc. a través de sus redes sociales, el artista y su acompañante, Iván Marlon, de 45 años, fueron abatidos cuando su Nissan Versa gris fue interceptado por un grupo armado entre las calles Constitución y Jesús G. Andrade, en la colonia Miguel Alemán. Ambos se dirigían, al parecer, a salir de un estudio de grabación cuando fueron emboscados.
Hasta el momento no se ha divulgado información sobre los motivos del ataque, la identidad de los agresores ni detenciones relacionadas. La prensa local indica que los responsables huyeron del lugar inmediatamente después del tiroteo.
Degezeta había comenzado a consolidar su carrera con varios sencillos virales, entre los que destaca “Chanel”, colaboración con el cantante Jacobo. Su muerte representa una pérdida significativa para la escena del trap mexicano, que había visto en él a un talento emergente con proyección internacional.
Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa han abierto una investigación para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Mientras tanto, la comunidad artística y los seguidores del cantante expresan su dolor y exigen justicia.
Para más información y actualizaciones sobre el caso, consulte los comunicados oficiales de la Fiscalía y los mensajes de la familia y la disquera.