Aurora se pronuncia contra la nueva ley israelí que establece la pena de muerte para palestinos

La artista internacional Aurora, conocida por su trayectoria musical y su activismo social, publicó hoy en Instagram una fotografía acompañada de un mensaje en el que rechaza enérgicamente la ley aprobada recientemente por el Parlamento de Israel. La normativa, que entrará en vigor en los próximos días, establece la pena de muerte por ahorcamiento como sanción automática para los palestinos condenados por tribunales militares israelíes por atentados catalogados como “terroristas” mortales.
Según el texto legislativo, los condenados deberán ser ejecutados en un plazo de 90 días, con la posibilidad de prórroga hasta 180 días. Aurora, que ha utilizado su popularidad para visibilizar diversas causas humanitarias, calificó la medida de “inhumana” y “contraria a los principios de justicia y derechos humanos”. En su publicación, la cantante subrayó la necesidad de “cambiar las cosas” y llamó a la comunidad internacional a ejercer presión para que Israel revierta la disposición.
El llamado de Aurora se produce en medio de un creciente debate global sobre la aplicación de la pena capital en conflictos armados y la jurisdicción de tribunales militares. Organizaciones de derechos humanos han denunciado previamente la falta de garantías procesales en los juicios militares y han advertido que la pena de muerte podría ser utilizada como herramienta de intimidación política.
La cantante también invitó a sus seguidores a informarse y a participar en campañas que promuevan el respeto a la vida y el debido proceso, recordando que la música y la cultura pueden ser instrumentos poderosos para la transformación social.
Mientras tanto, el gobierno israelí ha defendido la medida como una respuesta necesaria a los ataques que, según sus autoridades, ponen en riesgo la seguridad de la población civil. La controversia sigue abierta y la comunidad internacional observa de cerca los próximos pasos legislativos y judiciales en la región.