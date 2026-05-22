Aurora se pronuncia contra la nueva ley israelí que establece la pena de muerte para palestinos

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La cantante Aurora utilizó su cuenta de Instagram para condenar la reciente legislación del Parlamento de Israel que contempla la ejecución por ahorcamiento de palestinos condenados por atentados calificados como “terroristas” mortales, y pidió un cambio inmediato.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/05/2026 08:44 AM.
En Espectáculos y editada el 22/05/2026 09:25 AM.