Avatar digital de Ozzy Osbourne permitirá interacción con fans, anuncia Hyperreal

Durante el panel “The Enduring Legacy of a Rock Icon and His Family: Ozzy Osbourne and The Osbournes” en la Licensing Expo 2026, la empresa Hyperreal reveló que está creando un avatar digital interactivo del fallecido Ozzy Osbourne, quien murió el 22 de julio de 2025 a los 76 años.
Jack Osbourne, hijo del artista, explicó que el objetivo es recrear el "ADN digital" del cantante, incorporando su voz, imagen y movimientos en una representación virtual que podrá existir de forma permanente en cualquier entorno computacional. Según sus palabras, la precisión de la tecnología es tal que "casi se puede arrastrar y soltar" el avatar para usarlo en anuncios o contenidos digitales.
Sharon Osbourne, esposa y representante del músico, añadió que el avatar responderá en la propia voz de Ozzy y con respuestas que reflejen su estilo comunicativo, permitiendo a los usuarios preguntar cualquier cosa y recibir respuestas auténticas. "Lo llevaremos a todo el mundo; la gente podrá hablar con él y él les responderá", afirmó.
Hyperreal, que previamente creó un avatar de Paul McCartney para un video colaborativo con Beck en 2021, lidera el desarrollo del proyecto. La familia Osbourne visualiza esta herramienta como una forma de mantener viva la presencia cultural del rockero, comparándola con la permanencia de figuras como Elvis Presley.
El avatar forma parte de una serie de iniciativas que la familia está impulsando para preservar el legado de Ozzy, entre ellas una película biográfica programada para 2028.