Avatar digital de Ozzy Osbourne permitirá interacción con fans, anuncia Hyperreal

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Una réplica virtual del legendario rocker, desarrollada por la empresa Hyperreal, podrá conversar y actuar bajo su propia voz. El proyecto, presentado en la Licensing Expo 2026, busca perpetuar el "ADN digital" de Ozzy Osbourne y expandir su legado a nivel global.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/05/2026 08:11 AM.
En Espectáculos y editada el 22/05/2026 08:50 AM.